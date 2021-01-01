  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية": إسرائيل تواصل فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وسط صمت دولي مريب

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": إسرائيل تواصل فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وسط صمت دولي مريب



رام الله /سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة ما تسمى "لجنة التخطيط المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على مخطط لبناء حي استيطاني جديد ضخم على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا)، شمال القدس المحتلة.

وقالت "الخارجية"، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، إن هذا المخطط الاستيطاني يهدف إلى استكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من جهة الشمال، كجزء لا يتجزأ من عملية أسرلتها وتهويدها وضمها، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، ومحاولة إخراجها من أية مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين.

وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لاستكمال عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، خاصة تداعيات ذلك على فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تنفيذ هذه المشاريع والمخططات الاستعمارية التي تكرس الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، وتؤدي لحسم مستقبل قضايا المفاوضات النهائية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

#الخارجية الفلسطينية #الاستيطان #المستوطنات الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

وفاة انشراح موسى الجاسوسة التي عملت لصالح" إسرائيل" في مصر خلال حرب 1967 (فيديو)

عثمان يكشف الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأوروبي لقطاع غزة

حماس زرعت قنبلة تحت تقارب" إسرائيل "مع تركيا

هآرتس تتساءل: لماذا يختار الفلسطينيون “الصمت” في هذا الوقت أمام “راعية الإرهاب العالمي”؟

مختص في الشأن الاقتصادي يوضح مدى خطورة تصاريح العمال باسم " تاجر"

صحيفة: لماذا تزداد شعبية حماس في القدس والضفة رغم قمع إسرائيل والسلطة لها؟

موقع مصري ينشر صورا للجاسوسة الإسرائيلية انشراح موسى قبل وفاتها بساعات

الأخبار الرئيسية

الرئيس

نائب إسرائيلي: إلى بني صهيون.. ماذا لو أعلن خليفة محمود عباس تحلله من “أوسلو”؟

السنوار والعمادي

تفاصيل اجتماع السنوار مع العمادي: قطر ستواصل صرف المنحة الأميرية.. ماذا بشأن الاعمار؟

مستشار هنية يكشف عن أولى خطوات حماس لمواجهة القرار البريطاني بحظرها

صواريخ

"يسرائيل هيوم": "إسرائيل" تعتمد "سياسة النعامة".. واضطرابات "حارس الأسوار" مقدّمة للحرب القادمة"

الاونروا

مفوض "أونروا" يتعهد باتخاذ إجراءات للتخفيف من معاناة اللاجئين: رفع تجميد العلاوة السنوية

الاتصالات الفلسطينية