المغرب: المفتش العام للقوات المسلحة يستقبل غانتس وتناولا التعاون العسكري

القدس المحتلة / سما /

إلتقى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، الفاروق بلخير، اليوم الأربعاء، بوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، وتناولا الجانبان قضايا تهم التعاون العسكري بين البلدين في إطار اتفاق التعاون العسكري الذي تم التوقيع عليه اليوم في أول اتفاق من نوعه بين إسرائيل وبلد عربي.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، في الرباط اجتمع بيني غانتس مع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في الرباط، على مذكرة تفاهم امنية ترتبط بالتعاون الامني بين اسرائيل والمغرب، مذكرة التفاهم وضعت الاسس لصفقات اسلحة مستقبلية بين البلدين اللذين استئنفا العلاقات بينهما في أطار اتفاقيات ابراهيم العام

ووصل غانتس الليلة الى العاصمة المغربية الرباط وكان في استقباله مسؤولين امنيين مغربيين في المطار، مع رئيس البعثة الاسرائيلية في الرباط دافيد غوفرين، وبدأ غانتس زيارته صباح اليوم في زيارة الى ضريح الملك محمد الخامس ووضع عليه أكاليل الزهور.

وقال غانتس قبيل إقلاع طائرته من مطار "بن غوريون" في تل أبيب: "ننطلق بعد دقائق في رحلة مهمة إلى المغرب، تكتسي صبغة تاريخية، كونها أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي إلى هذا البلد"، وأضاف: "سنوقع اتفاقيات تعاون، ونواصل تقوية علاقاتنا من المهم جدا أن تكون هذه الزيارة ناجحة".