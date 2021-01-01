حزب الله: قرار السلطات الأسترالية لن يؤثر على شعب المقاومة أو موقف الحزب

بيروت /سما/

رداً على قرار السلطات الأسترالية بتصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"، وتوسيعها الحظر الحالي على الذراع العسكرية للحزب، ليشمل الذراع السياسية، دان الحزب هذا القرار، واعتبره "انصياعاً ذليلاً للإملاءات الأميركية والصهيونية".

وأكدّ في بيان له أن هذا القرار "لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان ولا ‏على ‏معنويات الأحرار في العالم، ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏ودعم حركات المقاومة".

وكانت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز قد قالت إن حزب الله "يواصل التهديد بهجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، التي تمثل تهديداً حقيقياً وموثوقاً به لأستراليا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبموجب القرار، أصبحت العضوية في حزب الله أو توفير التمويل له محظوراً في أستراليا التي تضم جالية لبنانية كبيرة.

ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها إلى اتّخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.