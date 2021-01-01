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كبير المفاوضين الإيرانيين من الإمارات: اتفقنا على فتح صفحة جديدة بين البلدين

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
كبير المفاوضين الإيرانيين من الإمارات: اتفقنا على فتح صفحة جديدة بين البلدين



ابو ظبي /سما/

التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وكبير المفاوضين الايرانيين، علي باقري كني، باثنين من كبار المسؤولين الإماراتيين اليوم الأربعاء، خلال زيارة للإمارات.  وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن كني التقى المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش.

وقال كني: "اتفقنا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والإمارات".

وتناول اللقاء بحث العلاقات بين الإمارات وإيران، وتأكيد الجانبين أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة، والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين. 

كما تناول اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقبل نحو أسبوع، قال قرقاش إن بلاده تعمل لبناء جسور مع كل الدول، بما فيها تلك التي لديها خلافات جدية معها، مشيراً إلى أن الإمارات تتخذ خطوات لتهدئة التوتر مع إيران في إطار خيار سياسي مؤيد للدبلوماسية وتجنّب المواجهة.

وفي سياق التهدئة بين إيران والإمارات، بحث وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قبل أيام، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد أكّد في وقت سابق عدم وجود عقبات في طريق توسيع العلاقات بين إيران والإمارات في مختلف المجالات، وخصوصاً المجال الاقتصادي.  

#ايران #علي باقري كني #الامارات #أنور قرقاش

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