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الحكومة تشكّل لجنة وطنية لإحياء الذكرى الخمسين لاستشهاد غسان كنفاني

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تشكّل لجنة وطنية لإحياء الذكرى الخمسين لاستشهاد غسان كنفاني



رام الله / سما /

عقدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإحياء الذكرى الخمسين لاستشهاد الأديب المناضل غسان كنفاني التي تصادف في الثامن تموز/يوليو 2022، أولى اجتماعها اليوم الأربعاء في مدينة رام الله.

ويرأس اللجنة وزير الثقافة عاطف أبو سيف، وتضم في عضويتها شخصيات وطنية، سياسية وثقافية ونقابية وممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة.

وقال أبو سيف خلال افتتاحه الاجتماع، إن هذه اللجنة شكّلت بتوجيهات من مجلس الوزراء، انطلاقًا من رؤية الحكومة ورسالتها بأهمية رواد ومؤسسي الثقافة الوطنية الفلسطينية وضرورة حفظ الرواية الوطنية وتعميمها، مؤكدًا ضرورة استحضار إرث غسان كنفاني الثقافي، لما له من أهمية في سياق دور الثقافة الوطنية في مواجهة رواية الاحتلال المؤسسة على الأوهام والكذب والسلب.

وأكد أبو سيف أن الحكومة تسعى من خلال برنامجها للحفاظ على الرواية، إلى تعميق الوعي الفردي بأهمية السرديات الوطنية، والعمل على تعميم هذه السرديات التي تؤكد حق شعبنا ببلاده، وبما أبدعه شعبنا على هذه الأرض، وما أعطاه للثقافة والفكر العربي والعالمي.

وكانت اللجنة قد أقرت عدد من التوجهات العملية في محاور مختلفة للاحتفاء بإرث كنفاني، سواء من خلال إعادة طباعة أعماله الروائية والقصصية والمسرحية والفنية، وكذلك تعميمها على مختلف المستويات الشعبية والتربوية.

كما توافقت اللجنة على تنظيم سلسلة من النشاطات في الوطن والشتات، والتي تعمق الوعي بمسيرة الأديب الشهيد، وبدروه الكفاحي كواحد من أبرز من كتبوا لفلسطين وعنها وقدموا أرواحهم في سبيلها.

#غسان كنفاني #الحكومة الفلسطينية

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