الخارجية تطالب الدول بالإعلان عن الاستيطان كمنظومة إرهابية

رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي، بإعلان الاستيطان ومنظمات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة كمنظومة إرهابية، ووضع الاستيطان على قوائم الارهاب لدى الدول، والتعامل معها باعتبارها جزءا من إرهاب دولة الاحتلال العنصري المنظم.

وأدانت الخارجية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، الجريمة البشعة التي ارتكبها عناصر الإرهاب اليهودي الاستيطاني، اليوم الأربعاء، برشق سيارات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة جدا، مستنكرة اعتداءات ميليشيات المستوطنين في طول الضفة الغربية وعرضها، كما حدث في قرية دوما جنوب شرق نابلس وقرية برقة شمال غرب نابلس.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وهي نتيجة مباشرة لجريمة الاستيطان غير القانوني وغير الشرعي كمنظومة متكاملة، تنتشر وتتسع في الأرض الفلسطينية المحتلة بتخطيط ودعم وإشراف وحماية المستوى السياسي في دولة الاحتلال الذي يعرف بؤر الإرهاب اليهودي وقواعد انطلاقه ضد المواطنين الفلسطينيين.