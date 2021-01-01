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بطولة غرب آسيا: "الفدائي" الشاب يحقق فوزاً مستحقاً على نظيره اليمني

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطولة غرب آسيا: "الفدائي" الشاب يحقق فوزاً مستحقاً على نظيره اليمني



رام الله / سما /

حقق منتخبنا الوطني للشباب فوزاً مستحقاً بهدفين دون رد على نظيره اليمني، وذلك في ثاني مبارياته ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة "ايرثلنك" لاتحاد غرب آسيا للشباب 2021 التي تستضيفها العراق.

ونجح لاعبو "الفدائي" الشاب في فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء، على استاد البصرة الدولي، ليسجل منتخبنا الهدف الأول في الدقيقة (22) عن طريق يوسف الصبيح من ركلة جزاء، وأضاف خالد النبريص الهدف الثاني أيضاً من ركلة جزاء في الدقيقة (53).

وبهذه النتيجة، رفع منتخبنا الشاب رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني أمام الكويت والبحرين بفارق الأهداف وخلف العراق المتصدر برصيد 6 نقاط، في حين بقي رصيد اليمن بدون نقاط.

وكان منتخبنا قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام نظيره البحريني، يوم السبت الماضي، بهدف لهدفين.

ويواجه منتخبنا الشاب في مباراته القادمة نظيره الكويتي بعد غدٍ الجمعة، وذلك على استاد البصرة في تمام الساعة الرابعة بعد العصر.

#المنتخب الوطني #فلسطين #بطولة غرب آسيا

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