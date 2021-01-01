تفاصيل اجتماع السنوار مع العمادي: قطر ستواصل صرف المنحة الأميرية.. ماذا بشأن الاعمار؟

غزة / سما /

استقبل رئيس حركـة المقـاومـة الإسلاميـة حـمـاس بغزة أ. يحيى السنوار في مكتبه عصر اليوم الأربعاء وعدد من قيادة الحركة السفير القطري محمد العمادي ونائبه، وناقش الجانبان سبل التخفيف عن قطاع غزة وإعادة الإعمار.

وثمّن رئيس الحركة الجهود القطرية المبذولة لتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، وأعرب عن شكره وتقديره لقطر أميراً وحكومة وشعباً.

من جانبه أكد السفير القطري بأن قطر باقية على مواقفها عبر مواصلة تقديم المنحة الأميرية لقطاع غزة، وأن قطر ما زالت عند وعدها بإعادة الإعمار في قطاع غزة، وتعمل على تسهيل وصول منحة إعادة الإعمار.