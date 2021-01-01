  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل اجتماع السنوار مع العمادي: قطر ستواصل صرف المنحة الأميرية.. ماذا بشأن الاعمار؟

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع السنوار مع العمادي: قطر ستواصل صرف المنحة الأميرية.. ماذا بشأن الاعمار؟



غزة / سما /

استقبل رئيس حركـة المقـاومـة الإسلاميـة حـمـاس بغزة أ. يحيى السنوار في مكتبه عصر اليوم الأربعاء وعدد من قيادة الحركة السفير القطري محمد العمادي ونائبه، وناقش الجانبان سبل التخفيف عن قطاع غزة وإعادة الإعمار.

وثمّن رئيس الحركة الجهود القطرية المبذولة لتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، وأعرب عن شكره وتقديره لقطر أميراً وحكومة وشعباً.

من جانبه أكد السفير القطري بأن قطر باقية على مواقفها عبر مواصلة تقديم المنحة الأميرية لقطاع غزة، وأن قطر ما زالت عند وعدها بإعادة الإعمار في قطاع غزة، وتعمل على تسهيل وصول منحة إعادة الإعمار.

#حركة حماس #قطاع غزة #يحيي السنوار #السفير العمادي #قطر #غزة
السنوار
حماس

الأكثر قراءة اليوم

وفاة انشراح موسى الجاسوسة التي عملت لصالح" إسرائيل" في مصر خلال حرب 1967 (فيديو)

عثمان يكشف الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأوروبي لقطاع غزة

منصة فلسطينية تكشف عن ثلاثة معلومات مضللة نشرها الإعلام الإسرائيلي حول عملية القدس

حماس زرعت قنبلة تحت تقارب" إسرائيل "مع تركيا

هآرتس تتساءل: لماذا يختار الفلسطينيون “الصمت” في هذا الوقت أمام “راعية الإرهاب العالمي”؟

مختص في الشأن الاقتصادي يوضح مدى خطورة تصاريح العمال باسم " تاجر"

صحيفة: لماذا تزداد شعبية حماس في القدس والضفة رغم قمع إسرائيل والسلطة لها؟

الأخبار الرئيسية

مستشار هنية يكشف عن أولى خطوات حماس لمواجهة القرار البريطاني بحظرها

صواريخ

"يسرائيل هيوم": "إسرائيل" تعتمد "سياسة النعامة".. واضطرابات "حارس الأسوار" مقدّمة للحرب القادمة"

الاونروا

مفوض "أونروا" يتعهد باتخاذ إجراءات للتخفيف من معاناة اللاجئين: رفع تجميد العلاوة السنوية

تقديرات إسرائيلية: اسرائيل أمام تحدٍ كبير للغاية.. وحماس تجهز لانتفاضة ظروفها مهيأة

بل

بلجيكا تقرر وضع علامات على منتجات المستوطنات وإسرائيل: قرار يعزز التطرف

الاتصالات الفلسطينية