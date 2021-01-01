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مستشار هنية يكشف عن أولى خطوات حماس لمواجهة القرار البريطاني بحظرها

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار هنية يكشف عن أولى خطوات حماس لمواجهة القرار البريطاني بحظرها



غزة / سما /

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن رئيس الحركة أعطى توجيهاته للمكاتب التخصصية بالتحرك الفوري لمواجهة القرار البريطاني بوضع الحركة على لائحة الإرهاب.

وأضاف النونو أن مكاتب حماس التخصصية توافقت على سلسلة تحركات باتجاهات مختلفة لتعرية القرار ومواجهته، وتأكيد حق شعبنا في المقاومة، وإظهار الموقف البريطاني المنحاز للاحتلال.

وأوضح أن حماس تسعى إلى إظهار موقف بريطانيا الذي يعمل على تغطية جرائم الاحتلال، التي تعتبر المملكة المتحدة مسؤولة عنها منذ وعد بلفور، إلى تسهيل احتلال الأرض الفلسطينية، ثم عبر مواقفها وسلوكها السياسي الذي يظهرها كوكيل للاحتلال بشكل يناقض كل القيم والأخلاق والقوانين الإنسانية في العالم.

وأكد النونو أن بريطانيا تكرس في قرارها انحيازها للاحتلال، وتؤكد مسؤوليتها عن الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ وعد "بلفور" إلى يومنا هذا.

وأشار إلى أن انعكاسات القرار البريطاني تكاد تكون صفرية لن تؤثر على مشروع المقاومة والتحرير.

ونوه أن حماس كلها ثقة بأن شعبها معها ومن خلفها، وأن حالة الالتفاف حول المقاومة تتزايد، وكل ما يقوم به الاحتلال وأعوانه إلى سراب.

#حركة حماس #طاهر النونو #اسماعيل هنية #بريطانيا

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