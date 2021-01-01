استئناف اجراء عمليات زراعة الكلى في مجمع فلسطين الطبي

رام الله / سما /

افاد المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي الدكتور احمد البيتاوي انه تم استئناف عمليات زراعة الكلى التي توقفت منذ جائحة الكورونا،حيث اجريت في المركز الوطني لزراعة الكلى في مجمع فلسطين الطبي ستة عمليات تخصصية لزراعة الكلى لمواطنين فلسطينيين من محافظات رام الله والخليل وجنين ونابلس وسلفيت وطولكرم تراوحت اعمارهم بين 25 الى 42 عاماً وقام اقارب المرضى من الدرجة الاولى بالتبرع بالكلى لصالح ذويهم.

واضاف الدكتور احمد البيتاوي ان جميع العمليات تمت بنجاح تام ودون اي مضاعفات وقد قام بها طاقم طبي محلي متعدد التخصصات من المجمع ضم كلا من د. عبد الله الخطيب استشاري امراض وزراعة الكلى ورئيس المركز الوطني لزراعة الكلى، ود. مراد بركات رئيس قسم جراحة الكلى والمسالك ومنسق عمليات زراعة الكلى بالمجمع ود. محمد الشيخ اختصاصي امراض وزراعة الكلى ود. محمد لطفي اختصاصي جراحة الاوعية الدموية، ود. ناصر الحنبلي ود. محمود قريق ود. هيثم الاقرع اختصاصيي التخدير والانعاش بالإضافة إلى فنيي التخدير رانيا هديب وسماح سعدية نور فراح وانس سرحان واحمد قراروة طاقم متكامل من ممرضين متخصصين ومساعدين من مجمع فلسطين الطبي باشراف طاقم تخصصي من الأردن ضم كلاً د. عبد الكريم الزيتاوي استشاري جراحة وزراعة الكلى والمسالك البولية والدكتور وليد مسعود استشاري جراحة الاوعية الدموية وزراعة الكلى.

من جانبه أشار الدكتور عبد الله الخطيب بأن جميع المرضى الستة تمت متابعة عملياتهم قبل واثناء وبعد اجراء العمليات انهم جميعا ومتبرعيهم (اخان واخت وام وزوجة) يتمتعون بصحة جيدة وان نتائج الفحوصات المخبرية الأولية تبشر بنجاح الزراعات.

واضاف الخطيب ان هذا النوع من العمليات سيستانف بشكل دوري بالمجمع طالما الحالة الوبائية بالمجتمع تسمح بذل، مونها للدور الهام لهذه العمليات صحيا واجتماعيا بتعزيز الروابط الاسرية واماديا بتقليص نفاقات العلاج وغسيل الكلى ونفسيا للاثر الكبير الذي يطرا على نفسية المرضى وعائلاتهم.

من جانبه اضاف الدكتور مراد بركات رئيس قسم امراض وجراحة الكلى والمسالك البولية بالمجمع انه اجريت في المجمع حتى الان ما يزيد عن 550 عملية زراعة بنسبة نجاح عالية وتنافس الدولة المتقدمة في هذا المجال، وان العمل مستمر مع كل الجهات لاستمرار تقديم هذا النوع من العمليات لخدمة ابناء شعبنا مما يعزز ثقة المواطنين المتزايدة بقدرات الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي وبالتالي يؤكد رغبتهم باجراء هذه العمليات داخل الوطن. وثمن د. بركات جهود كافة الطواقم الطبية والتمريضية والمهن المساندة وكل من ساهم بتقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني وشكرهم على تميز ادائهم.

من جهتهم اعرب المرضى وذويهم عن شدة ارتياحهم وسعادتهم من اجراء العمليات في فلسطين الامر الذي جنبهم عناء وتكاليف السفر واعربوا عن شكرهم لمعالي وزيرة الصحة د. مي سالم الكيلة وللمدير التنفيذي للمجمع الدكتور احمد البيتاوي وكذلك لطواقم وإدارة المجمع والوفد الذي اجرى العمليات على اهتمامهم ومتابعتهم لاحتياجاتهم قبل واثناء وبعد اجراء العمليات الجراحية.