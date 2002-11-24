أسرى يدخلون أعواماً جديدة.. أحكام وتمديد وإفراجات

رام الله / سما /

دخل، أمس، خمسة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم: الأسير أشرف عيسى جاد الله أبو سرور (41 عاماً)، من محافظة بيت لحم، دخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/11/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد، والأسير أشرف عيسى جاد الله أبو سرور (41 عاماً)، من محافظة بيت لحم، دخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/11/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد، والأسير إياد محمد أحمد أبو الرُّب (45 عاماً)، من محافظة جنين، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/11/2005، وهو محكوم بالسجن المؤبد 9 مرات،الأسير عبد الرحمن سمير عبد الرحمن حمد حسين (32 عاماً)، من محافظة رام الله، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/11/2006م، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً، والاسير يوسف ربحي الرجبي (24 عاماً)، من محافظة القدس ،دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/11/2015م، وهو محكوم بالسجن 9 أعوام، والأسير عزمي سهيل عزمي نفاع (28 عاماً)، من محافظة جنين، دخل عامه السابع على التوالي في الاسر، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/11/2015م، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.

ومن جهة ثانية، حكمت محاكم الاحتلال على كل من:الأسير يوسف عفانة من قرية تل غرب نابلس، بالسجن 8 أشهر وغرامة مالية، والأسير المقدسي محمد خالد أبو اسنينة (17 عاما) بالسجن 10 أعوام وغرامة مالية بقيمة 170 ألف شيكل بزعم طعن مجندة قرب باب حطة نهاية عام 2019، والاسير مهند عبدالكريم مخلوف من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 16شهراً وغرامة مالية 2000 شيكل، والاسير حمزة الطيطي من مخيم العروب بالخليل بالسجن الفعلي لمدة 30 شهراً وغرامة مالية 1000 شيكل، والاسير مهند عبدالكريم مخلوف من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 16شهرا و غرامة مالية 2000 شيكل، والاسير رائد أنس حثناوي من جنين بالسجن الفعلى لمدة 18 شهراً، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، وهو معتقل منذ 16 شهرا،و الأسير حمزة كامل جرادات من مخيم شعفاط بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات، والأسير لافي شلبي من بلدة ترمسعيا بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر،و الأسير فيصل سهل نفاع من جنين بالسجن الفعلي لمدة 17 شهرا وغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل وهو شقيق الأسير عزمي نفاع، والأسير أحمد مأمون دراغمة من طوباس بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، والأسير وائل سلمان الشاعر من جنين بالسجن الفعلي لمدة 22 شهراً، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، والأسير أحمد المأمون من طوباس بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

وجددت محاكم الاحتلال للمرة الثانية الاعتقال الاداري للاسير ميلاد محمد حساسنه من بلدة العبيدية شرق بيت لحم لمدة 4 شهور .

ومددت الاسرى: حمزة الطويل وأحمد الجولاني حتى تاريخ 9/12/2021 وهما من بلدة سلوان، غسان الريماوي من رام الله حتى تاريخ 15/12/2021، ابراهيم أحمد خزيمية من جنين حتى تاريخ 28/11/2021 وهو معتقل منذ الثاني من الشهر الجاري، أحمد ماهر فريحات من جنين لمدة 3 شهور وهو معتقل منذ 5 شهور، مالك أبو اسنينة من بلدة سلوان ليوم الجمعة القادم، وهو أسير محرر أعيد اعتقاله ليلة أمس من باب الأسباط ،يوسف يعقوب فواضله من قرية عابود برام الله حتى 28/11/2021 وهو معتقل منذ 11 شهرا، جهاد هاني محتسب من الطور للمرة السابعة على التوالى حتى تاريخ 29/12/2021 ، نعيم عشاير من بلدة الطور بالقدس حتى الثاني من الشهر القادم، وهو معتقل منذ 7 شهور.

وافرج الاحتلال عن الاسرى: عبادة الغول من مخيم جنين بعد اعتقال دام 14 شهرا في الأسر، الجريح أيمن خالد سليم لخضور من قرية بدو شمال غرب القدس بعد اعتقال استمر شهرين ونصف، ابراهيم أحمد التميمي من دير نظام برام الله بعد اعتقال استمر 10 شهور.