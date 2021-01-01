وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي وشركة مطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية

رام الله / سما /

طالب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، الجانب التركي بالإسراع في تطوير منطقة جنين الصناعية، بحيث تكون حاضنة لجذب الاستثمارات التركية والفلسطينية والبدء بإنشاء المصانع في منتصف العام المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير العسيلي مع نائب رئيس الجمهورية فؤاد اوكتاي، على هامش اجتماع الدورة الـ37 للدول الأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك”، التي تعقد في مدينة اسطنبول التركية.

وأعرب العسيلي عن شكره وتقديره الكبير لتركيا، رئاسة وحكومة وشعبا، لاعتماد الرئيس التركي المنطقة الصناعية الحرة في جنين كأول منطقة صناعية تتبناها الحكومة التركية خارج حدودها السيادية، تبعا لمرسوم رئاسي صدر في آذار 2021 وبحث الوزير والوفد المرافق مع رئيس مجلس إدارة الشركة التركية المطورة لمنطقة جنين الصناعية (توببيس) أحمد أوغلو، سير العمل في المنطقة الصناعية والنتائج المحققة وفق المخطط الزمني المتبع، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في الإعلان عن عطاء تطوير البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية.

بدوره، أكد الجانب التركي التزامه وجاهزيته من ناحية فنية لإنجاز الترتيبات المطلوبة تبعا للمخطط المعمول به لإنجاز المنطقة الصناعية في أسرع وقت ممكن.

وضم الوفد الفلسطيني كلا من: سفير دولة فلسطين لدى جمهورية تركيا فائد مصطفى، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد سها عوض الله، والمستشارة الاقتصادية والتجارية في السفارة رنا أبو صيبعة، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد إسراء ملحم.