  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي وشركة مطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي وشركة مطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية



رام الله / سما /

 طالب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، الجانب التركي بالإسراع في تطوير منطقة جنين الصناعية، بحيث تكون حاضنة لجذب الاستثمارات التركية والفلسطينية والبدء بإنشاء المصانع في منتصف العام المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير العسيلي مع نائب رئيس الجمهورية فؤاد اوكتاي، على هامش اجتماع الدورة الـ37 للدول الأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك”، التي تعقد في مدينة اسطنبول التركية.

وأعرب العسيلي عن شكره وتقديره الكبير لتركيا، رئاسة وحكومة وشعبا، لاعتماد الرئيس التركي المنطقة الصناعية الحرة في جنين كأول منطقة صناعية تتبناها الحكومة التركية خارج حدودها السيادية، تبعا لمرسوم رئاسي صدر في آذار 2021 وبحث الوزير والوفد المرافق مع رئيس مجلس إدارة الشركة التركية المطورة لمنطقة جنين الصناعية (توببيس) أحمد أوغلو، سير العمل في المنطقة الصناعية والنتائج المحققة وفق المخطط الزمني المتبع، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في الإعلان عن عطاء تطوير البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية.

بدوره، أكد الجانب التركي التزامه وجاهزيته من ناحية فنية لإنجاز الترتيبات المطلوبة تبعا للمخطط المعمول به لإنجاز المنطقة الصناعية في أسرع وقت ممكن.

وضم الوفد الفلسطيني كلا من: سفير دولة فلسطين لدى جمهورية تركيا فائد مصطفى، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد سها عوض الله، والمستشارة الاقتصادية والتجارية في السفارة رنا أبو صيبعة، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد إسراء ملحم.

#الاقتصاد الوطني #خالد العسيلي #منطقة جنين الصناعية #الاستثمارات التركية

الأكثر قراءة اليوم

اقتلع عينيها وذبحها أمام أطفالها .. تفاصيل مروعة قبيل مقتل صابرين التايه (فيديو)

وفاة انشراح موسى الجاسوسة التي عملت لصالح" إسرائيل" في مصر خلال حرب 1967 (فيديو)

عثمان يكشف الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأوروبي لقطاع غزة

منصة فلسطينية تكشف عن ثلاثة معلومات مضللة نشرها الإعلام الإسرائيلي حول عملية القدس

حماس زرعت قنبلة تحت تقارب" إسرائيل "مع تركيا

هآرتس تتساءل: لماذا يختار الفلسطينيون “الصمت” في هذا الوقت أمام “راعية الإرهاب العالمي”؟

غانتس: مستعدون لأي سيناريو.. وأيزنكوت يكشف عن مشكلة يواجهها الجيش في غزة

الأخبار الرئيسية

مستشار هنية يكشف عن أولى خطوات حماس لمواجهة القرار البريطاني بحظرها

صواريخ

"يسرائيل هيوم": "إسرائيل" تعتمد "سياسة النعامة".. واضطرابات "حارس الأسوار" مقدّمة للحرب القادمة"

الاونروا

مفوض "أونروا" يتعهد باتخاذ إجراءات للتخفيف من معاناة اللاجئين: رفع تجميد العلاوة السنوية

تقديرات إسرائيلية: اسرائيل أمام تحدٍ كبير للغاية.. وحماس تجهز لانتفاضة ظروفها مهيأة

بل

بلجيكا تقرر وضع علامات على منتجات المستوطنات وإسرائيل: قرار يعزز التطرف

الاتصالات الفلسطينية