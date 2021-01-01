“التربية” تستعرض نماذج المهارات الحياتية ضمن المجموعات المواضيعية للتعليم

رام الله / سما /

تواصل المجموعات المواضيعية في وزارة التربية والتعليم عقد اجتماعاتها الدورية وتناقش منطلقات العمل بالشراكة مع المؤسسات المعنية وممثلين عن الأهالي والطلبة.

وعقدت الإدارة العامة للصحة المدرسية اجتماعها الخامس للمجموعة المواضيعية للمهارات الحياتية والنشأة السوية؛ بحضور الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. محمد عواد وعدد من المديرين العامين، وممثلي الإدارات العامة والمؤسسات الشريكة والمعلمين والطلبة والأهالي.

وخلال هذا اللقاء؛ تم استعراض نماذج لمفهوم المهارات الحياتية والمسودة الأولى للإطار المرجعي ومصفوفة المهارات الحياتية عبر المراحل المختلفة؛ ومناقشة آلية العمل على دمجها ضمن المنظومة التربوية في المناهج وطرق التدريس وتدريب المعلمين والتقييم، كما وتضمن الاجتماع عرض تجربة المعهد الوطني للتدريب التربوي والإشراف التربوي ووكالة الغوث في إدماج المهارات الحياتية خلال عملية تأهيل وتدريب المعلمين في المدارس.