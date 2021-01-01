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الملاكمون الفلسطينيون يحصلون على هدايا خلال زيارة عباس لروسيا

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملاكمون الفلسطينيون يحصلون على هدايا خلال زيارة عباس لروسيا



موسكو /سما/

 أهدى عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة 500 زوج من القفازات وخوذ الملاكمة للاتحاد الفلسطيني في ختام لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سوتشي.

والتقى كريمليف بالرئيس عباس بعد يوم واحد من اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفلسطيني محمود عباس الذي يزور روسيا.

وناقش كريمليف خلال المحادثات مع الرئيس محمود عباس، استراتيجية طويلة المدى لتطوير الملاكمة في فلسطين.

وقال عمر كريمليف: "كانت مفاوضاتنا إيجابية للغاية. في الواقع، مهمتي هي تطوير الملاكمة في كل بلد. وبالنظر إلى عدم مشاركة الرياضيين الفلسطينيين منذ فترة طويلة، ساعدناهم هذا العام للمنافسة في بطولة العالم في بلغراد، وسنواصل دعمهم وتطوير الملاكمة في فلسطين".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة: "ناقشنا برنامج تطوير الملاكمة في المدارس والمعاهد، وتحدثنا عن إنشاء أكاديمية للملاكمة بحيث يمكن جمع المزيد من الأطفال من الشوارع وانخراطهم في ممارسة الرياضة والترويج لبلدهم. كما ناقشنا توفير المباني، والمكان الذي سيتم فيه إنشاء أكاديمية الملاكمة هذه، لتطوير الملاكمة وجذب الرياضيين. كما صدر مرسوم رئاسي بشأن إدخال الملاكمة في جميع مجالات التعليم في المعاهد والمدارس. وتحدثنا عن مشاركة المنتخب النسائي في بطولة العالم في تركيا، ونحن بصفتنا جمعية دولية على استعداد للمساعدة، بما في ذلك ماليا".

وشاركت فلسطين بفاعلية في مسابقات الاتحاد الدولي للملاكمة الأخيرة، ولا سيما بطولة آسيا للملاكمة في الإمارات وبطولة العالم للملاكمة للرجال في بلغراد. وقدم الاتحاد الدولي للملاكمة مساعدات مالية للاتحاد الوطني لتمكين الرياضيين الفلسطينيين من المنافسة.

#عمر كريمليف #الاتحاد الدولي للملاكمة #الرئيس عباس

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