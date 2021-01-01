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إسرائيل تندد بقرار بلجيكيا تمييز منتجات المستوطنات

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تندد بقرار بلجيكيا تمييز منتجات المستوطنات



القدس المحتلة / سما /

نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بقرار الحكومة البلجيكية وضع علامات تميز منتجات المستوطنات الإسرائيلية عن غيرها.
 
وقالت الوزارة في بيان لها تعقيباً على الإعلان البلجيكي، إن إسرائيل تندد بقرار الحكومة البلجيكية المعادي لإسرائيل وهو ما يشير إلى احتمال نشوء أزمة دبلوماسية بين الدولتين.
 
وزعم البيان أن قرار وضع علامات على المنتجات يضر بالإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ولا تتلاءم مع سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تركز على تحسين حياة الفلسطينيين وتعزيز السلطة الفلسطينية وتحسين علاقات إسرائيل ماقي دول اوروبا.
 
من جانبه ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدو رول، الذي توجه اليوم إلى بروكسل في زيارة رسمية، لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكيين.

#الخارجية الإسرائيلية #بليجكا #المستوطنات الإسرائيلية #البضائع الاسرائيلية #منتجات المستوطنات

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