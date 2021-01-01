إسرائيل بصدد إقرار خطة استيطانية جديدة في القدس

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية مساء اليوم الأربعاء عن نية الحكومة الإسرائيلية إقرار خطة لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس.



ووفقاً للقناة العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية بصدد الإعلان عن خطة استيطانية جديدة في القدس الشرقية تتضمن بناء مستوطنة جديدة في المدينة ايضا.



ونقلت قناة I24، عن مسؤول حكومي رفيع المستوى، قوله إن الخطة تشمل بناء الاف الوحدات الاستيطانية في المدينة واقامة مستوطنة جديدة دون ذكر اي تفاصيل جديدة.



وأضاف أن فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية بات قريبا جدا تحديدا بعد الاستقرار الذي حققته الحكومة بعد تمرير الموازنة العامة في إسرائيل.