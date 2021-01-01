الجيش الإسرائيلي يكشف عن مركبته العسكرية جديدة (صور)

القدس المحتلة / سما /

كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء النقاب عن مركبته العسكرية الجديدة، والتي ستدخل الخدمة قريباً.



وبحسب ما أعلنه الجيش فإن مركبته القتالية الجديدة تحمل اسم " STORMRIDER"، وهي مركبة قتالية محصنة 4×4 خفيفة الوزن.



وأوضح الجيش أن المركبة القتالية يمكنها نقل 10 مقاتلين بمعداتهم، فيما تم تصميمها لتكون أكثر تحصيناً من العبوات الناسفة والالغام الموجهة









يشار إلى الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات تطوير ترسانته العسكرية ومنها المركبات العسكرية والتي يستخدمها بشكل كبير في عمليات الاقتحام في الضفة الغربية، كذلك عمليات تأمين حدوده الشمالية والجنوبية.