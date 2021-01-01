  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يكشف عن مركبته العسكرية جديدة (صور)

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يكشف عن مركبته العسكرية جديدة (صور)



القدس المحتلة / سما /

كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء النقاب عن مركبته العسكرية الجديدة، والتي ستدخل الخدمة قريباً.
 
وبحسب ما أعلنه الجيش فإن مركبته القتالية الجديدة تحمل اسم " STORMRIDER"، وهي مركبة قتالية محصنة 4×4 خفيفة الوزن.
 
وأوضح الجيش أن المركبة القتالية يمكنها نقل 10 مقاتلين بمعداتهم، فيما تم تصميمها لتكون أكثر تحصيناً من العبوات الناسفة والالغام الموجهة

مركبة عسكرية

1

يشار إلى الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات تطوير ترسانته العسكرية ومنها المركبات العسكرية والتي يستخدمها بشكل كبير في عمليات الاقتحام في الضفة الغربية، كذلك عمليات تأمين حدوده الشمالية والجنوبية.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #مركبة عسكرية

الأكثر قراءة اليوم

اقتلع عينيها وذبحها أمام أطفالها .. تفاصيل مروعة قبيل مقتل صابرين التايه (فيديو)

وفاة انشراح موسى الجاسوسة التي عملت لصالح" إسرائيل" في مصر خلال حرب 1967 (فيديو)

عثمان يكشف الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأوروبي لقطاع غزة

منصة فلسطينية تكشف عن ثلاثة معلومات مضللة نشرها الإعلام الإسرائيلي حول عملية القدس

حماس زرعت قنبلة تحت تقارب" إسرائيل "مع تركيا

هآرتس تتساءل: لماذا يختار الفلسطينيون “الصمت” في هذا الوقت أمام “راعية الإرهاب العالمي”؟

غانتس: مستعدون لأي سيناريو.. وأيزنكوت يكشف عن مشكلة يواجهها الجيش في غزة

الأخبار الرئيسية

مستشار هنية يكشف عن أولى خطوات حماس لمواجهة القرار البريطاني بحظرها

صواريخ

"يسرائيل هيوم": "إسرائيل" تعتمد "سياسة النعامة".. واضطرابات "حارس الأسوار" مقدّمة للحرب القادمة"

الاونروا

مفوض "أونروا" يتعهد باتخاذ إجراءات للتخفيف من معاناة اللاجئين: رفع تجميد العلاوة السنوية

تقديرات إسرائيلية: اسرائيل أمام تحدٍ كبير للغاية.. وحماس تجهز لانتفاضة ظروفها مهيأة

بل

بلجيكا تقرر وضع علامات على منتجات المستوطنات وإسرائيل: قرار يعزز التطرف

الاتصالات الفلسطينية