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ليبيا: استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبيا: استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي



طرابلس /سما/

اتخذت السلطات القضائية في ليبيا، قرارا باستبعاد سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، من خوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصدر مطلع (لم تسمه)، قوله إن قرار استبعاد سيف الإسلام من الاستحقاق الرئاسي جاء بسبب "صدور حكم قضائي نهائي في حقه من القضاء الليبي" بخصوص ارتكابه جرائم حرب.

وأوضح أن سيف الإسلام "لم يقدم ما يفيد ببطلان هذا الحكم أو إسقاطه".

وقبضت مجموعة مسلحة نهاية عام 2011 على نجل القذافي، ونقل إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، وقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.

وفي عام 2015، صدر حكم بـ"الإعدام" رميا بالرصاص في حقه؛ لتورطه بارتكاب جرائم حرب، خلال عملية قمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده، لكن الحكم لم ينفذ.

#سيف الإسلام القذافي #الانتخابات الرئاسية الليبية #ليبيا

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