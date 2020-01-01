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غزة: المالية تعلن صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج للموظفين

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: المالية تعلن صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج للموظفين



غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عزمها صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الإلكتروني.

وبين أن الصرف سيكون للطلبات المقدمة من تاريخ 1/1/2020 حتى 30/6/2020م, والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة وفقاً للمعايير المعمول بها.

ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 444 مستفيد، بمبلغ إجمالي 1.321.600 شيكل.

ونوهت إلى أن الصرف سيبدأ الخميس 25 نوفمبر 2021 عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل مساعيها للتخفيف عن الموظفين، وسيتم العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المتبقية وصرفها وفق الامكانيات المالية المتاحة.

#غزة #وزارة المالية #مستحقات الموظفين #موظفي غزة

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