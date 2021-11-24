أردوغان يستقبل بن زايد في أنقرة وأنباء عن إبرام اتفاقات ثنائية بين تركيا والإمارات

انقرة /سما/

وصل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى أنقرة اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستقبل أردوغان ضيفه الإماراتي في مطار أنقرة، ثم توجها إلى القصر الرئاسي لإجراء محادثات.

#مباشر | مراسم استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في #أنقرة https://t.co/tAMetM6s0t — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 24, 2021

في غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي تأكيده أن بلاده والإمارات ستبرمان قبل بدء المحادثات بين أردوغان ومحمد بن زايد حزمة من الاتفاقات الثنائية في مجالات الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ البحرية واللوجيستيات، موضحا أن الحديث يدور عن مذكرات تفاهم سيتم توقيعها بين الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي وصندوق الثروة السيادي التركي ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية وشركات تركية أخرى.

كما أكد مصدران للوكالة أن محافظ البنك المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو يجتمع مع مسؤولين إماراتيين في مقر الرئاسة التركية لإجراء محادثات أولية بشأن اتفاق مبادلة محتمل.