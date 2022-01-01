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غزة: وزارة المرأة توقع مذكرة لتمويل مشاريع بقيمة 200 ألف دولار

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وزارة المرأة توقع مذكرة لتمويل مشاريع بقيمة 200 ألف دولار



غزة / سما /

وقعت وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، من أجل تمويل عدد من المشاريع بقيمة تقدر بنحو 200 ألف دولار أمريكي.

وأكدت وكيل الوزارة أميرة هارون أن تلك المشاريع تستهدف العديد من الفئات الهشة وهي مشاريع متنوعة في صلب عمل الوزارة، موجهة الشكر لمليزيا.

بدوره، بين مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا محمد نادر قمر الزمان، أن تلك المُذكرة تفتح أمام المرأة الفلسطينية فرصة خاصة حتى تستطيع العمل في مشاريع وتكون دعماً للرجل في بناء الأسرة.

وقال: "نحن نحث الدول والمؤسسات الأخرى للتركيز في دعم قطاع المرأة مالياً ومعنوياً من أجل إنشاء جيل جديد لتحرير فلسطين".

#وزارة شؤون المرأة #قطاع غزة #مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

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