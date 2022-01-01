حماس تدين زيارة غانتس للمغرب

غزة / سما /

أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، زيارة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، للمغرب، والترحيب به من قبل الحكومة في الرباط.

ودعا إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس خلال تصريح صحفي له، الشعب المغربي وقواه الحية إلى رفض هذه الزيارة والتنديد بها.

ووجه رضوان، التحية للشعب المغربي والأحزاب الوطنية الرافضة لهذه الزيارة، مؤكدًا على ضرورة ملاحقة المجرم غانتس وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الأنظمة المطبعة مع الاحتلال إلى قطع علاقاتها معه، ووقف مسلسل التطبيع الذي يمثل طعنة غادرة للشعب الفلسطيني ويشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا ويمثل خطرًا على القضية والأمة ومقدساتها. كما جاء في تصريحه.

وأضاف “التطبيع مهما كانت درجته لن يمنح الشرعية للاحتلال الذي سيبقى العدو الأوحد لأمتنا ولن يفلح هذا المسار المخزي في تزييف وعي شعوبنا العربية والإسلامية تجاه العدو الصهيوني، وستبقى فلسطين وعاصمتها الابدية القدس هي القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية”. بحسب نص التصريح.