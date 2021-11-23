سلطة النقد وشركات خدمات الدفع الإلكتروني تنظمان حملة للتعريف بالمحافظ الإلكترونية

رام الله / سما /

نظمت سلطة النقد بالتعاون مع شركات خدمات الدفع الإلكتروني وبعض المصارف حملة بتاريخ 23/11/2021، للتعريف بالمحافظ الإلكترونية وذلك باستضافة الحديقة التكنولوجية الفلسطينية الهندية Techno Park – بير زيت ضمن الجهود التي تبذلها سلطة النقد لتعزيز التوعية المصرفية واستخدام خدمات الدفع الإلكتروني.

وتخلل الحملة التي تم بثها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، تعريف بهذه الشركات والخدمات التي تقدمها عبر المحفظة الإلكترونية، وأسئلة ونقاش عام من المتابعين، حيث تم السحب على مبلغ عشرين ألف شيكل، لـ 100 متابع ، ممولة من مزودي خدمات الدفع الإلكتروني، بواقع 200 شيكل لكل فائز كاش على المحفظة الإلكترونية. كما شارك البث المباشر عدد من المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم إن إطلاق هذه الفعالية يهدف إلى نشر الثقافة والتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني، وخاصة المحفظة الإلكترونية، وهو ما ينسجم مع استراتيجيات سلطة النقد لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي تهدف لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتدعم التحول إلى استخدام التكنولوجيا في فلسطين وخاصة الخدمات المالية والمصرفية والدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني ككل.

جدير بالذكر أنه يعمل في السوق الفلسطيني إلى جانب المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص خمس شركات خدمات دفع إلكتروني تحت رقابة وإشراف سلطة النقد.