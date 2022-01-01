  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بعد تفشي الفيروس- اوروبا توصي بإعطاء جرعة ثالثة لجميع البالغين

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تفشي الفيروس- اوروبا توصي بإعطاء جرعة ثالثة لجميع البالغين



بروكسل /سما/

أوصى المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية بأن تعطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا لجميع الأشخاص البالغين الذين تم تطعيمهم ، مع إعطاء الأولوية لمن هم في سن 40 وما فوق.

يعد هذا تغييرًا كبيرًا في سياسة المنظم الأوروبي ، الذي قال في سبتمبر الماضي إنه لا توجد حاجة ملحة لإعطاء الجرعة المنشطة ، على الرغم من أنه أوصى حتى في ذلك الوقت بإعطائها لكبار السن أو لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة. يأتي التغيير في السياسة وسط تفشي حاد لفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا.

#فيروس كورونا #الاتحاد الاوروبي #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

اقتلع عينيها وذبحها أمام أطفالها .. تفاصيل مروعة قبيل مقتل صابرين التايه (فيديو)

وفاة انشراح موسى الجاسوسة التي عملت لصالح" إسرائيل" في مصر خلال حرب 1967 (فيديو)

عثمان يكشف الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأوروبي لقطاع غزة

منصة فلسطينية تكشف عن ثلاثة معلومات مضللة نشرها الإعلام الإسرائيلي حول عملية القدس

هآرتس تتساءل: لماذا يختار الفلسطينيون “الصمت” في هذا الوقت أمام “راعية الإرهاب العالمي”؟

غانتس: مستعدون لأي سيناريو.. وأيزنكوت يكشف عن مشكلة يواجهها الجيش في غزة

مفوض الاونروا : سنرفع التجميد عن الزيادة السنوية للموظفين نهاية مارس 2022

الأخبار الرئيسية

بل

بلجيكا تقرر وضع علامات على منتجات المستوطنات وإسرائيل: قرار يعزز التطرف

5 وفيات و257 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

قس

حماس زرعت قنبلة تحت تقارب" إسرائيل "مع تركيا

اتحا

عثمان يكشف الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأوروبي لقطاع غزة

وفد

وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية