بعد تفشي الفيروس- اوروبا توصي بإعطاء جرعة ثالثة لجميع البالغين

بروكسل /سما/

أوصى المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية بأن تعطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا لجميع الأشخاص البالغين الذين تم تطعيمهم ، مع إعطاء الأولوية لمن هم في سن 40 وما فوق.

يعد هذا تغييرًا كبيرًا في سياسة المنظم الأوروبي ، الذي قال في سبتمبر الماضي إنه لا توجد حاجة ملحة لإعطاء الجرعة المنشطة ، على الرغم من أنه أوصى حتى في ذلك الوقت بإعطائها لكبار السن أو لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة. يأتي التغيير في السياسة وسط تفشي حاد لفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا.