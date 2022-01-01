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بعد تدخل بنك إسرائيل...الدولار واليورو يقويان مقابل الشيكل

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تدخل بنك إسرائيل...الدولار واليورو يقويان مقابل الشيكل



القدس المحتلة / سما /

بعد يومين من إعلان بنك إسرائيل عن سعر الفائدة ، يواصل الدولار واليورو اتجاههما القوي مقابل الشيكل.

فقد ارتفع الدولار بنحو 1٪ ويتداول بنحو 3.14 شيكل ؛ وبلغ اليورو حوالي 3.52 شيكل بمعدل زيادة مماثل.

وخلال التعاملات ، ارتفع الدولار بنسبة 2٪ إلى 3.18 شيكل لكنه تراجع. واصل الدولار واليورو الارتفاع مقابل الشيكل فقد ارتفع الدولار بنحو 1٪ وتداول حول 3.14 شيكل ؛ وبلغ اليورو حوالي 3.52 شيكل بمعدل زيادة مماثل.
جاء الارتفاع الطفيف بعدما تدخل بنك إسرائيل اليوم واشترى مئات الملايين من الدولارات في سوق الصرف الأجنبي، مما ساعد أيضًا في الارتفاع.

يوم الثلاثاء ، ترك بنك إسرائيل سعر الفائدة في إسرائيل عند 0.1٪ سنويًا. وفقًا للتقديرات ، إذا لم تكن هناك بيانات سيئة بشكل مفاجئ ، فإن أسعار الفائدة سترتفع في إسرائيل ، وربما في الولايات المتحدة أيضًا ، فقط في الأشهر الأولى من عام 2022.

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