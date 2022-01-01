سموتريتش وبن غفير يهاجمان الحكومة بعد هدم بؤر استيطانية

القدس المحتلة / سما /

هاجم عضوا الكنيست المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير الحكومة الإسرائيلية في أعقاب هدم بؤرات استيطانية في الضفة الغربية.



وقال سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية: "إن الحكومة الإسرائيلية ذات بوصلة مشوهة، والبدو يوسعون البناء غير القانوني والحكومة تعد وتشرع قانون الكهرباء من أجلهم، أما المستوطنات اليهودية يتم تدميرها وإخلائها، يا إلهي".



أما رئيس حزب "عوتسما يهودت" بن غفير فقال: " إن المشاهد القاسية لترحيل اليهود من منازلهم تتكرر، وأن حكومة بينيت-عباس تهدم مناز المستوطنين الذين يأتون للاستيطانفي البلاد، وفي نفس الوقت تناقش قانون الكهرباء، والتنظيم في النقب ".



وأضاف: "الجنوب محتل ببناء ضخم بدون تصاريح بناء أو مخططات، واهتمام الحكومة في تشتيت وهدم منازل المستوطنين في بؤرت جيولات تسيون".



يشار إلى أن قوات إسرائيلية هدمت صباح اليوم بؤرتي "جيولات تسيون" و"رمات ميغرون" غير الشرعيتين في رام الله.