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3 إصابات إحداها خطيرة باعتداء للمستوطنين على مركبات مواطنين قرب المغيّر

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 إصابات إحداها خطيرة باعتداء للمستوطنين على مركبات مواطنين قرب المغيّر



رام الله/سما/

 أصيب ثلاثة مواطنين بجروح، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة، جراء اعتداء للمستوطنين على مركبات المواطنين قرب قرية المغيّر شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية ، أن مستوطنين اعتدوا على مركبة مواطن من نابلس برشقها بالحجارة مما أدى إلى انقلابها، وإصابته بجروح خطيرة، كما أصيب طفله بجروح متوسطة، حيث نقلاً إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر، أن مواطناً آخرا من قرية دوما جنوب نابلس أصيب بجروح طفيفة جراء تعرض مركبته للرشق بالحجارة، وتطاير الزجاج.

يذكر أن المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال اعتدوا يوم أمس على المزارعين قرب المنطقة المذكورة، حيث قاموا بخلع شتلات للزيتون وهدم سلاسل حجرية.

#المستوطنين #رام الله

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