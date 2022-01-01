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"الخارجية": نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس اللبن الشرقية

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس اللبن الشرقية



رام الله/سما/

أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن الوزارة تتابع مع جميع الأطراف المحلية والدولية، قضية استهداف المستوطنين وجيش الاحتلال لبلدتي اللبن الشرقية والساوية، خاصة ما يتعلق بمنطقة الخان في اللبن الشرقية، وما تتعرض له المؤسسات التعليمية.

تصريحات الديك جاءت خلال جولة تفقدية نظمتها الوزارة للمدارس المستهدفة في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، للاطلاع على طبيعة المعاناة والانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد طالبات وطلبة المدارس والطواقم التدريسية وأهالي البلدتين.

وقال، إن هذه القضية على سلم أولويات لقاءات واجتماعات الوزير رياض المالكي وقطاعات الوزارة الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأشار الى أن الوزارة ستقوم بترتيب زيارة للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين ولأطراف دولية اخرى لبلدتي اللبن الشرقية والساوية والمؤسسات التعليمية، وستتابع حراكها لفضح هذه الانتهاكات على المستويات كافة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العدوان الشامل وجريمة الاستيطان التي يتعرض لها شعبنا وأرضه ومقدساته ومؤسساته ومنازله، واستكمال عملية حشد الضغط الدولي على دولة الاحتلال وحكومتها لإجبارها على وقف اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال.

#وزارة الخارجية #مدارس اللبن

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