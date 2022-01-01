"الإسلامية المسيحية" تدعو للمشاركة بفعاليات إسناد أهالي الشيخ جراح

القدس المحتلة/سما/

دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، المقدسيين إلى مواصلة حملة الدعم والإسناد لأهالي حي الشيخ جراح، والمشاركة بفاعلية في الحدث التضامني الذي سيقام في الحي عصر يوم السبت المقبل، والذي يتضمن فعاليات وطنية وثقافية وفنية.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تعزيز صمود أهالي الشيخ جراح هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع، في ظل تصاعد الاستهداف من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال، خاصة بعد رفض الأهالي قرار ما يسمى بـ"التسوية"، التي اقترحتها محكمة الاحتلال، والتي تستهدف الالتفاف على صمودهم والاستيلاء على حقهم في أرضهم ومنازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية.