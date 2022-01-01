  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن الجدار

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن الجدار



رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة (UNROD) ليونيد فرولوف.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية عمل السجل بما يساهم في حفظ حقوق الشعب الفلسطيني من الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تشييد جدار الفصل والتوسع العنصري في الضفة الغربية، مشيرا الى أهمية تركيز عمل السجل على القدس في هذا الوقت الحرج وما تواجهه من مخططات عزلها عن محيطها.

وثمن اشتية عمل طواقم المكتب، معربا عن تقديم كافة التسهيلات لعملهم في الأراضي الفلسطينية.

#اشتية #لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن الجدار

الأكثر قراءة اليوم

اقتلع عينيها وذبحها أمام أطفالها .. تفاصيل مروعة قبيل مقتل صابرين التايه (فيديو)

وفاة انشراح موسى الجاسوسة التي عملت لصالح" إسرائيل" في مصر خلال حرب 1967 (فيديو)

عثمان يكشف الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأوروبي لقطاع غزة

منصة فلسطينية تكشف عن ثلاثة معلومات مضللة نشرها الإعلام الإسرائيلي حول عملية القدس

هآرتس تتساءل: لماذا يختار الفلسطينيون “الصمت” في هذا الوقت أمام “راعية الإرهاب العالمي”؟

غانتس: مستعدون لأي سيناريو.. وأيزنكوت يكشف عن مشكلة يواجهها الجيش في غزة

مفوض الاونروا : سنرفع التجميد عن الزيادة السنوية للموظفين نهاية مارس 2022

الأخبار الرئيسية

بل

بلجيكا تقرر وضع علامات على منتجات المستوطنات وإسرائيل: قرار يعزز التطرف

5 وفيات و257 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

قس

حماس زرعت قنبلة تحت تقارب" إسرائيل "مع تركيا

اتحا

عثمان يكشف الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأوروبي لقطاع غزة

وفد

وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية