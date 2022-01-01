اشتية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن الجدار

رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة (UNROD) ليونيد فرولوف.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية عمل السجل بما يساهم في حفظ حقوق الشعب الفلسطيني من الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تشييد جدار الفصل والتوسع العنصري في الضفة الغربية، مشيرا الى أهمية تركيز عمل السجل على القدس في هذا الوقت الحرج وما تواجهه من مخططات عزلها عن محيطها.

وثمن اشتية عمل طواقم المكتب، معربا عن تقديم كافة التسهيلات لعملهم في الأراضي الفلسطينية.