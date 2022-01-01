نائب رئيس الوزراء يطلع السفير الهندي على آخر التطورات السياسية

رام الله/سما/

اطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، السفير الهندي موكول آريا، على آخر التطورات السياسية.

وتطرّق أبو عمرو خلال اللقاء، الذي عقد في مكتبه، اليوم الأربعاء، إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء شعبنا، ومقدساته.

وأكد أبو عمرو أهمية وجود تحرك دولي عاجل من أجل إنقاذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، حتى يتمكن شعبنا من العيش بسلام على أرضه.