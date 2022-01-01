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الاحتلال يغلق طريقا فرعية بالمكعبات الاسمنتية غرب الخليل

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق طريقا فرعية بالمكعبات الاسمنتية غرب الخليل



الخليل/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طريقا فرعية بالمكعبات الإسمنتية، شمال شرق بلدة إذنا بمحافظة الخليل.

وذكر مدير العلاقات العامة في بلدية إذنا عبد الرحمن طميزي لـلوكالة الرسمية ، أن قوات الاحتلال أغلقت بالمكعبات الإسمنتية الطريق المعروفة "بمدخل الكسارة"، الواقعة قرب كسارة "بن اري" الإسرائيلية والمقامة على أراضي المواطنين غرب الخليل، ومنعت المواطنين من استخدامه.

وأكد أن هذا الإجراء الاحتلالي سيزيد من معاناة عدد كبير من المواطنين في قرية الكوم وبلدة بيت عوا، وغيرها من البلدات والقرى التي يعتمد سكانها على هذه الطريق في الوصول إلى منازلهم وأعمالهم، ويجبرهم على سلوك طرق بديلة.

#الاحتلال #الخليل

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