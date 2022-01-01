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مستوطنون ينصبون شمعدانا في ساحة حائط البراق

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون ينصبون شمعدانا في ساحة حائط البراق



القدس المحتلة/سما/

 نصب مستوطنون، اليوم الأربعاء، شمعدانا ضخما في ساحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك)، استعدادا لما يسمى بعيد الأنوار "الحانوكاة" العبري.

وأفاد شهود عيان، بأن عددا من المستوطنين نصبوا شمعدانا ذهبيا ضخما، لإضاءته بالشموع ليالي الاحتفال بهذا العيد، الذي يبدأ الأحد المقبل، ويستمر لمدة أسبوع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تواصل الدعوات المتطرفة التي تطلقها جماعات "الهيكل المزعوم"، لاقتحامات مستمرة للمسجد الأقصى.

وتتسارع هذه الأيام إجراءات الاحتلال ضد الأرض الفلسطينية والمقدسات، وخاصة ضد المسجد الأقصى، وبالذات حائط البراق.

#شمعدان #حائط البراق #القدس المحتلة #حانوكاة

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