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"إسرائيل" تعلق على قرار أستراليا إدراج "حزب الله" منظمة إرهابية

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلق على قرار أستراليا إدراج "حزب الله" منظمة إرهابية



القدس المحتلة/سما/

أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على قرار الحكومة الأسترالية بتصنيف "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية".


وقال بينيت: "أشكر الحكومة الأسترالية وصديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على نية إعلان "حزب الله" "منظمة إرهابية".

وأضاف أن "حزب الله هو منظمة إرهابية مدعومة من إيران في لبنان مسؤولة عن هجمات لا حصر لها في إسرائيل وحول العالم".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "معا سنواصل حربنا ضد الإرهاب".

من جهته  قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في تغريدة عبر حسابه على تويتر" أشكر حكومة أستراليا على قرارها اعتبار حزب الله بجميع أذرعه منظمة إرهابية - أستراليا صديق مقرب لإسرائيل في الحرب ضد الإرهاب العالمي، وأدعو الدول الأخرى والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الضغط على حزب الله وتجريم أنشطته والاعتراف به كمنظمة إرهابية.


وصنفت أستراليا "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري.

وقد صنف عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية بجناحيه العسكري والسياسي، فيما اكتفت دول أخرى بإدراج جناحه العسكري فقط على قائمة المنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.

#حزب الله #استراليا #نفتالي بينيت #يائير لابيد

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