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5 وفيات و257 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 وفيات و257 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 3، طوباس 6، بيت لحم 25، الخليل 49، جنين 16، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 25، طولكرم 7، نابلس 13، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 106".


وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 3، طوباس 3، بيت لحم 15، الخليل 41، جنين 13، أريحا والأغوار 0، رام الله والبيرة 11، طولكرم 3، نابلس 4، قلقيلية 0، سلفيت 1، قطاع غزة 100".


وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالتان في بيت لحم.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 38 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 70 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة الفلسطينية #اصابات كورونا في فلسطين #وفيات كورونا في فلسطين

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