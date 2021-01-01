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إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق



وكالات / سما /

أعلن هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر، إحالة الفنان المصري محمد رمضان للتحقيق، وعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات داخل مصر.

وقال نقيب المهن الموسيقية، حسب "مصراوي" : "بناءً على التقارير المقدمة من لجنة العمل والمكلفة بالرصد، وبعد توقيع محمد رمضان بإقرار والتزامه، تبين مخالفته للإقرار هو ومنظم حفله".

وأشار شاكر إلى أنه لم يتم منح "رمضان" أي تصاريح قبل التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية، وخروج نتيجة التحقيق بعدها.

وأضاف هاني شاكر:  "قريبًا هناك قرار سيُصدر من نقابة المهن الموسيقية ضد محمد رمضان حيال ذلك الوضع الخاص".

#محمد رمضان #هاني شاكر #نقيب الموسيقيين #مصر

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