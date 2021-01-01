إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق

وكالات / سما /

أعلن هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر، إحالة الفنان المصري محمد رمضان للتحقيق، وعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات داخل مصر.

وقال نقيب المهن الموسيقية، حسب "مصراوي" : "بناءً على التقارير المقدمة من لجنة العمل والمكلفة بالرصد، وبعد توقيع محمد رمضان بإقرار والتزامه، تبين مخالفته للإقرار هو ومنظم حفله".

وأشار شاكر إلى أنه لم يتم منح "رمضان" أي تصاريح قبل التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية، وخروج نتيجة التحقيق بعدها.

وأضاف هاني شاكر: "قريبًا هناك قرار سيُصدر من نقابة المهن الموسيقية ضد محمد رمضان حيال ذلك الوضع الخاص".