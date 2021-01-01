  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

اكتشاف نوع من الديناصورات لا أسنان له

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف نوع من الديناصورات لا أسنان له



وكالات / سما /

أعلن خبراء المتحف الوطني في البرازيل عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات عاش في البرازيل الحالية قبل 70-80 مليون عام.

ويشير موقع G1، إلى أن الخبراء الذين عملوا على استعادة مظهره منذ سبع سنوات من الجمجمة والعمود الفقري والفك وبعض عظام الحوض وحزام الكتف، وعظام الأطراف الأمامية والخلفية التي عثروا عليها، أطلقوا على النوع الجديد اسم Berthasaura Leopoldinae.

ووفقا للخبراء، كان لهذا النوع من الديناصورات جمجمة فريدة الشكل، وليس له أسنان. ويعتقدون أن نظامه الغذائي كان يختلف عن النظام الغذائي لمعظم ديناصورات هذه المجموعة.

ويؤكد العالم جيوفاني الفيس دي سوزا ، على أن "عدم وجود أسنان لديه، لا يعني أبدا أنه لم يكن يلتهم اللحوم".

ويبلغ طول هذا الديناصور حوالي المتر وارتفاعه حوالي 80 سنتمترا ووزنه 8-10 كيلوغرام.

#الديناصورات #غرائب #البرازيل

الأكثر قراءة اليوم

اقتلع عينيها وذبحها أمام أطفالها .. تفاصيل مروعة قبيل مقتل صابرين التايه (فيديو)

وفاة انشراح موسى الجاسوسة التي عملت لصالح" إسرائيل" في مصر خلال حرب 1967 (فيديو)

منصة فلسطينية تكشف عن ثلاثة معلومات مضللة نشرها الإعلام الإسرائيلي حول عملية القدس

مصادر: مصر تبدأ ضخ الوقود "تدريجيا" لدفع رواتب موظفي غزة

عثمان يكشف الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأوروبي لقطاع غزة

هآرتس تتساءل: لماذا يختار الفلسطينيون “الصمت” في هذا الوقت أمام “راعية الإرهاب العالمي”؟

غانتس: مستعدون لأي سيناريو.. وأيزنكوت يكشف عن مشكلة يواجهها الجيش في غزة

الأخبار الرئيسية

قس

حماس زرعت قنبلة تحت تقارب" إسرائيل "مع تركيا

الصحة بغزة: 3 وفيات و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

اتحا

عثمان يكشف الهدف الرئيسي من زيارة الوفد الأوروبي لقطاع غزة

وفد

وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة

ناجي

تفاصيل مروعة يرويها الناجي من "رحلة الموت" بسفينة المهاجرين قبالة السواحل التركية

الاتصالات الفلسطينية