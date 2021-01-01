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3 سيناريوهات تقود برشلونة لثمن نهائي الأبطال

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 سيناريوهات تقود برشلونة لثمن نهائي الأبطال



وكالات / سما /

تأزم موقف برشلونة في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل مع ضيفه بنفيكا، بدون أهداف، على ملعب كامب نو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وعلى الرغم من أن الأمور ما زالت بين أيدي لاعبي برشلونة، إلا أن مواجهة بايرن ميونيخ في عقر داره بالجولة الأخيرة، والفارق الكبير في المستوى حاليا بين الفريقين، يجعل هناك صعوبة في حسم المهمة.

وضمن البايرن تأهله للدور المقبل، منذ الجولة الماضية، حيث جمع حتى الآن 15 نقطة من 5 مباريات، بينما يملك برشلونة 7 نقاط في المركز الثاني، وبنفيكا 5 نقاط في المركز الثالث، مقابل نقطة وحيدة لدينامو كييف متذيل جدول الترتيب.

وإليكم سيناريوهات تأهل برشلونة للدور ثمن النهائي:

- الفوز بأي نتيجة يضمن لبرشلونة التواجد بين 16 فريقا، تتأهل من المجموعات للمراحل الإقصائية.

- التعادل مع تعثر بنفيكا سواء بالخسارة أو التعادل مع دينامو كييف، يمنح بطاقة التأهل لبرشلونة.

- الخسارة مع عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف، تؤهل برشلونة لدور الـ16.

أما بنفيكا، فيحتاج إلى الفوز فقط ولا غيره، مع عدم انتصار برشلونة على بايرن ميونيخ، ليلحق بالفريق "البافاري" إلى ثمن نهائي الأبطال، ووقتها يذهب برشلونة لبطولة "اليوروباليغ".

#برشلونة #بايرن ميونخ #بنفيكا #دينامو كييف #دوري أبطال أوروبا

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