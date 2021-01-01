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"الصحة" تطلق المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الخدمات التخصصية لأمراض الدم النادرة

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الخدمات التخصصية للإدارة السريرية لأمراض الدم النادرة في فلسطين.

وقال مدير عام المهن الطبية المساندة أسامة النجار "إن المرحلة الأولى تشمل تدريب كوادر متخصصة في تشخيص وعلاج أمراض الدم النادرة في فلسطين، وعلى رأسها أمراض نزف الدم (الهيموفيليا والثلاسيميا)، فيما يشمل التدريب أطباء من مختلف التخصصات، وفنيي المختبرات، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والتمريض، وأخصائيي علم الدم.

وأوضح أن المشروع ممول من المعهد الوطني الإيطالي للصحة العامة، وبنك الدم الوطني في إيطاليا، إضافة إلى 6 مؤسسات في إيطاليا ساهمت هي الأخرى في دعم المشروع، ومدته 36 شهرا بقيمة مليون و800 ألف يورو مخصصة للتدريب وبناء القدرات، و10 ملايين و551 ألف يورو لشراء أدوية لأمراض الدم.

#وزارة الصحة

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