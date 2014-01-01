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متضررو حرب 2014 يطالبون "الأونروا" بصرف تعويضاتهم

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
متضررو حرب 2014 يطالبون "الأونروا" بصرف تعويضاتهم



غزة/سما/

طالب صلاح النجار المتحدث باسم متضرري حرب العام 2014 وكالة الغوث "الاونروا" اليوم الاربعاء 241/11/2021 ، صرف تعويضات المتضررين من حرب 2014.

وقال النجار خلال تصريحات لصوت "الاقصى" ان إجمالي المتضررين بلغ 55 ألف عائلة وبحاجة من 70 لــ 80 مليون دولار ، موضحاً "لا نظن أن الوكالة والمانحين عاجزين عن صرف هذا المبلغ".

وأوضح ان "الاونروا" تعدنا في كل مرة، ونحن الآن ندخل السنة السابعة ولم يصرف لنا شيء حتى اللحظة وهناك مماطلة بشكل كبير، مشيراً الى انه تم الطلب من المتضررين الترميم والتصليح على حسابهم الشخصي وبعدها يتم الصرف لهم ، ولكن ولم يصرف أي شئ.

#الاونروا #متضررو حرب 2014

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