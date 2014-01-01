الصحة بغزة: 3 وفيات و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة و106 إصابة جديدة بفيروس كورونا و100 حالة تعاف بعد إجراء 688 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن اجمالي تراكمي للمصابين 186686 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1478 حالة، واجمالي المتعافين 183570 حالة

وبينت أن اجمالي الوفيات 1638 وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 50 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

ولفتت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 500469 شخصا.