العالول يطلع سفير الأردن على آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

أطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، سفير الاردن لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

واستعرض العالول خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، خاصة الاستيطان والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

وأكد أهمية دور المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات خطيرة ومتكررة في القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.

من جانبه، أكد السفير الأردني موقف بلاده الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.