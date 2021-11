تقرير: دبابيس أولبرايت بين أفعى "صدام" ونحلة "عرفات" وصواريخ "روسيا"

سلط تقرير الضوء على ما أضفته مادلين أولبرايت، أول امرأة أمريكية تتولى وزارة الخارجية في بلادها على الدبابيس التي كانت تضعها على ثيابها من معان ورسائل "خفية".



وذكر تقرير تطرق إلى معرض افتراضي لهذه الدبابيس، أقامه المتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية أن بعض هذه المصوغات من المجوهرات كانت تستعمله أولبرايت في بعض المناسبات لتوجيه "رسائل سياسية خفية".

هذا المعرض ينظم تحت شعار يقول: "اقرأ دبابيسي.. مجموعة مادلين أولبرايت"، وضم أكثر من 200 دبوس مصنوعة من الذهب ومرصعة بالأحجار الكريمة، معظمها من مجموعة أزياء، كانت الوزيرة أولبرايت ارتدتها خصيصا لتوجيه رسائلها "قبل وأثناء وبعد سنوات الخدمة العامة، بما في ذلك السنوات التي قادت فيها وزارة الخارجية، من عام 1997 إلى 2001".

There’s more to this jewelry than meets the eye. Discover the hidden messages behind @madeleine’s pins in our new online exhibit. #ReadMyPinshttps://t.co/w1mcVVedw7