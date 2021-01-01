الإحصاء: تراجع العجز التجاري بنسبة 5% في أيلول الماضي

رام الله / سما /

تراجع العجز التجاري الفلسطيني بنسبة 5%، على أساس شهري، إلى حوالي 400 مليون دولار في أيلول الماضي، وفق مسح للجهاز المركزي للإحصاء صدرت نتائجه اليوم الأربعاء.

وقال الإحصاء في بيان صحفي إن العجز التجاري ارتفع على أساس سنوي بنسبة 22% في أيلول المنصرم، مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2020 وانخفضت الصادرات خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 16% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 111.9 مليون دولار.

وسجلت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر أيلول من عام 2021 انخفاضا بنسبة 21% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيلول من عام 2021، بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق.

كما انخفضت الواردات خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 21% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 512.1 مليون دولار.

وسجلت الواردات من إسرائيل خلال شهر أيلول من عام 2021 انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 60% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيلول من عام 2021، كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق.