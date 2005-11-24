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أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل أسيران من جنين، اليوم الأربعاء، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسير اياد أبو الرب من قرية جلبون دخل عامه السابع عشر في الأسر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو الرب بتاريخ 24-11-2005م، وتعرض لتحقيق وضغوط جسدية ونفسية شديدة استمرت لـ120 يوما، وبعد عزله وتمديد توقيفه عدة مرات، حكم عليه بالسجن ثمانية مؤبدات.

فيما دخل الأسير عزمي نفاع من مدينة جنين عامه السابع في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ تاريخ 24/11/2015، ويقضي حكما بالسجن مدة 20 عاما، وقد أصيب برصاص الاحتلال في وجهه ويده خلال عملية اعتقاله.

#الاحتلال #سجون الاحتلال #نادي الأسير

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