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"إسرائيل" ستعلن قريبا عن خطة استيطانية جديدة في القدس

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" ستعلن قريبا عن خطة استيطانية جديدة في القدس



القدس المحتلة/سما/

أعلن مصدر رسمي رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية أن الحكومة بصدد الإعلان عن خطة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.


ونقلت قناة "i24news" عن المصدر أن "الخطة تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة وإقامة مستوطنة جديدة". ولم يقدم المصدر أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن. 

وفي سياق متصل ذكر المصدر الحكومي نفسه أن "فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية بات قريبا جدا وتحديدا بعد الاستقرار الذي حققته الحكومة بعد تمرير الموازنة العامة في إسرائيل".  

ومنذ استلام إدارة الرئيس الإمريكي، جو بايدن، يسعى البيت الأبيض لوقف مخططات الاستيطان في الضفة الغربية وإعادة ملف حل الدولتين في إطار المساعي لاستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما تسعى الإدارة الامريكية لاستئناف فتح القنصلية في مدينة القدس التي أغلقت بقرار من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

#القدس #الاستيطان

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