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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الأربعاء، في عناوينها اجتماع الرئيس محمود عباس مع نظيره الروسي وإطلاعه على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما تناولت الصحف، هدم الاحتلال 3 بنايات سكنية بمنطقة "واد الحمص" ومنزل قرب يطا واقتحامه منزل محافظ القدس لليوم الثاني.

 وفيما يلي أبرز عناوينها:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

- اشتية: قصر هشام علامة مهمة في تاريخ فلسطين وبصمة حضارية إسلامية

- أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس إلى نظيره الصيني

- الرئيس يجتمع مع نظيره الروسي: نثمن عاليا موقف بلادكم فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني

- برعاية وحضور رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية دعم بقيمة 10 ملايين يورو لصالح مشاريع البنية التحتية

- الاحتلال يهدم 3 بنايات سكنية بمنطقة "واد الحمص" ومنزلا قرب يطا ويقتحم منزل محافظ القدس لليوم الثاني

- فلسطين تطالب بإرسال فريق تحقيق بيولوجي دولي للمستوطنات

  "الأيام":

- إسرائيل: تحذيرات من موجة تفشٍ جديدة لـ"كورونا"

- غانتس: إيران حاولت نقل مواد متفجرة بطائرات مسيرة للضفة

- الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف واقتلاع واسعة والمستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم

- قمة سوتشي: بوتين يؤكد للرئيس ثبات الموقف الروسي بشأن القضية الفلسطينية

- 26 عضوا من الكونغرس يطالبون بنكلين بالتدخل لمنع البناء في منطقة e1

- تواصل التصعيد الإسرائيلي في أنحاء القدس: اقتحام منزل المحافظ مجددا واعتداءات واعتقالات

"القدس":

- وفاتان و258 إصابة بكورونا في فلسطين

- أعضاء كونغرس يطالبون بلنيكن بالضغط على إسرائيل لمنع البناء في منطقة e1

- الرئيسان عباس وبوتين يؤكدان على حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

- هدم بنايات سكنية وتدمير قبور في "واد الحمص" ويطا وإصابة طفلة باعتداء للمستوطنين شمال مدينة رام الله

- وفد إذربيجاني و356 مستوطنا يقتحمون الأقصى

- الولايات المتحدة تؤكد دعمها لمنظمات المجتمع المدني والحقوقية الفلسطينية

#الصحف الفلسطينية

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