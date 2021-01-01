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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات استفزازية، ونفذوا جولات في باحاته.

يشار إلى أن جماعات "الهيكل المزعوم" برعاية المتطرف "موشيه فيجلن"، صاحب سجل الاعتداءات المتكررة على الأقصى والمرابطين، قد أطلقت يوم أمس دعوات لاقتحام الأقصى.

وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء على بعضهم.

#المسجد الأقصى #مستوطنون #القدس #جماعات الهيكل

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