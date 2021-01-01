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الاحتلال يصيب 3 عمال من بيرنبالا ويعتقل 4 مواطنين من مخيم الجلزون وبيت ريما

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 3 عمال من بيرنبالا واعتقلت 4 مواطنين من مخيم الجلزون وبيت ريما.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت المواطنة نبيلة حمدان أبو الصبري (50 عاما)، ونجلها بلال سامي حمدان أبو الصبري (30 عاما)، وثائر صمادعة.

وفي السياق ذاته، أصيب ثلاثة عمال من بيرنبالا أحدهم برصاصة مطاطية واثنين آخرين بالاختناق، بعد ان استهدفت قوات الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها أثناء مرورهم بالقرب من مخيم الجلزون، وتم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.

وفي بلدة بيت ريما شمال مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أسامة عبد الله البرغوثي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام شمال رام الله، دون ان يبلغ عن إصابات او اعتقالات.

#الاحتلال #بيت ريما #مخيم الجلزون

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