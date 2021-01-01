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موقع مصري ينشر صورا للجاسوسة الإسرائيلية انشراح موسى قبل وفاتها بساعات

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع مصري ينشر صورا للجاسوسة الإسرائيلية انشراح موسى قبل وفاتها بساعات



القاهرة/سما/

نشر موقع "القاهرة 24" المصري الإخباري، صورا للحظات الأخيرة في حياة الجاسوسة الإسرائيلية، انشراح موسى، التي توفيت ودفنت في مدينة بات يام بتل أبيب بإسرائيل.

وبحسب الصورة التي نشرها موقع "القاهرة 24"، فقد ظهرت انشراح بحالة إعياء شديد، ومن ثم توفيت عن عمر يناهز 87 عاما، فيما تم دفنها حسب الشريعة اليهودية.

وكان نجل الجاسوسة قد أكد خلال حوار سابق مع "القاهرة 24" أنهم "تعاونوا مع إسرائيل ضد مصر، خلال فترة نكسة 67".


وكشف الموقع المصري الإخباري أن "الجاسوسة الإسرائيلية انشراح موسى، تعد من أشهر الجواسيس في فترة الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تم القبض عليها عقب حرب أكتوبر عام 1973".



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#انشراح موسى

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